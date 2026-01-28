Струйникът с мощна ротационна дюза за всички водоструйки Kärcher от клас K 4 и K 5 премахва дори атмосферната мръсотия без усилия с мощната си средна въртяща се дюза с въртяща се точкова струя. Това означава, че можете да премахнете упоритите замърсявания, например върху мъхести или ерозирали повърхности, за нула време и да им върнете блясъка. Ротационната дюза е много производителна.