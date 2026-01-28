Ротационна дюза DB 145 за K4 - K5

Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водостуйки от клас K 4 и K 5. За упорити замърсявания, включително мъх или захабени повърхности.

Струйникът с мощна ротационна дюза за всички водоструйки Kärcher от клас K 4 и K 5 премахва дори атмосферната мръсотия без усилия с мощната си средна въртяща се дюза с въртяща се точкова струя. Това означава, че можете да премахнете упоритите замърсявания, например върху мъхести или ерозирали повърхности, за нула време и да им върнете блясъка. Ротационната дюза е много производителна.

Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
Мощно почистване с високо налягане
  • Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Байонетно съединение
  • Особено удобна за ползване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,165
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,221
Размери (Д х Ш х В) (мм) 450 x 41 x 41

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Дори упорита мръсотия
  • Каменни и оградни стени
  • мъх