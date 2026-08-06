ротационна дюза, голям, 055/060

Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.

Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.

Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 300
Налягане (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер на дюзата ( ) 55 / 60
Размер голям
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,53