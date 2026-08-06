ротационна дюза, малък, 035

Новият ротационна дюза (размер 035) с въртяща се точкова струя прави голяма разлика: до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.

С новата ротационна дюза (размер 035) вътрешните загуби на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането значително подобрено. Разполага с въртяща се струйна точка за 10 пъти по-голяма мощност на почистване. В сравнение с предшественика си, постига до 50% по-висока ефективност при почистване и площ. С керамична дюза и Дюзата позволява работно налягане от макс. 180 bar / 18 MPa и е подходящ за температури на водата до 60 ° C.

Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
  • Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
  • Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
  • Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
  • Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
  • Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 180
Налягане (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер на дюзата ( ) 35
Размер малък
Свързваща резба EASY!Lock
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,262
Тегло с опаковката (кг) 0,297
Размери (Д × Ш × В) (мм) 155 x 60 x 60