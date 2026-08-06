ротационна дюза, малък, 035
Новият ротационна дюза (размер 035) с въртяща се точкова струя прави голяма разлика: до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
С новата ротационна дюза (размер 035) вътрешните загуби на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането значително подобрено. Разполага с въртяща се струйна точка за 10 пъти по-голяма мощност на почистване. В сравнение с предшественика си, постига до 50% по-висока ефективност при почистване и площ. С керамична дюза и Дюзата позволява работно налягане от макс. 180 bar / 18 MPa и е подходящ за температури на водата до 60 ° C.
Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
- Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
- Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
- Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
- Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
- Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|180
|Налягане (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер на дюзата ( )
|35
|Размер
|малък
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,262
|Тегло с опаковката (кг)
|0,297
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|155 x 60 x 60