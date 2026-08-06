С новата ротационна дюза (размер 035) вътрешните загуби на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането значително подобрено. Разполага с въртяща се струйна точка за 10 пъти по-голяма мощност на почистване. В сравнение с предшественика си, постига до 50% по-висока ефективност при почистване и площ. С керамична дюза и Дюзата позволява работно налягане от макс. 180 bar / 18 MPa и е подходящ за температури на водата до 60 ° C.