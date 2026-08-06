Новата ротационна дюза (размер 040) предлага предимствата на минимални вътрешни загуби на мощност и максимално качество на пръскането, позволявайки до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик. Благодарение на въртящата се точкова струя, постига 10 пъти мощността на почистване в сравнение с конвенционалните дюзи с високо налягане при работно налягане от макс. 180 bar / 18 MPa и температура на водата до 60 ° C. С керамична дюза и керамичен лагерен пръстен за максимално време на работа.