Мощност в малка дюза: ротационната дюза (размер 045) постига 10 пъти ефективността на почистване в сравнение с конвенционалните дюзи - благодарение на въртящата се струя. И в сравнение с предшественика си, постига до 50% по-високи показатели за почистване и площ. С макс. 180 бара / 18 MPa и температура на водата 60 ° C, премахва дори най-упоритите замърсявания. С керамична дюза и керамичен лагерен пръстен за изключително дълго време на работа.