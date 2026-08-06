ротационна дюза, малък, 045
До 50% по-добро почистване и ефективност на площ от предшественика си: с новиата ротационна дюза (размер 045) загубите на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането е максимизирано.
Мощност в малка дюза: ротационната дюза (размер 045) постига 10 пъти ефективността на почистване в сравнение с конвенционалните дюзи - благодарение на въртящата се струя. И в сравнение с предшественика си, постига до 50% по-високи показатели за почистване и площ. С макс. 180 бара / 18 MPa и температура на водата 60 ° C, премахва дори най-упоритите замърсявания. С керамична дюза и керамичен лагерен пръстен за изключително дълго време на работа.
Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
- Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
- Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
- Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
- Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
- Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|180
|Налягане (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер на дюзата ( )
|45
|Размер
|малък
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Цвят
|антрацит
|Тегло с опаковката (кг)
|0,26