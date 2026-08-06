ротационна дюза, малък, 045

До 50% по-добро почистване и ефективност на площ от предшественика си: с новиата ротационна дюза (размер 045) загубите на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането е максимизирано.

Мощност в малка дюза: ротационната дюза (размер 045) постига 10 пъти ефективността на почистване в сравнение с конвенционалните дюзи - благодарение на въртящата се струя. И в сравнение с предшественика си, постига до 50% по-високи показатели за почистване и площ. С макс. 180 бара / 18 MPa и температура на водата 60 ° C, премахва дори най-упоритите замърсявания. С керамична дюза и керамичен лагерен пръстен за изключително дълго време на работа.

Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
  • Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
  • Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
  • Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
  • Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
  • Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 180
Налягане (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер на дюзата ( ) 45
Размер малък
Свързваща резба EASY!Lock
Цвят антрацит
Тегло с опаковката (кг) 0,26