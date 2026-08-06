Иновативната и мощна ротационна дюза за почистване на тръби (Ø 21 mm) съчетава предимствата на ротационна дюза със свойствата на дюзите за почистване на тръби. Въртящата се струя на дюзата е насочена напред и премахва дори най-упоритите замърсявания. Трите дюзи, които са насочени назад под ъгъл от 30°, осигуряват необходимото движение напред и гарантират лесно боравене.