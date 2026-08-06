Ротационна дюза за почистване на тръби D30/060
Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление.
Иновативната и мощна ротационна дюза за почистване на тръби (Ø 30 mm) съчетава предимствата на ротационна дюза със свойствата на дюзите за почистване на тръби. Въртящата се струя на дюзата е насочена напред и премахва дори най-упоритите замърсявания. Трите дюзи, които са насочени назад под ъгъл от 30°, осигуряват необходимото движение напред и гарантират лесно боравене.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър (мм)
|30
|Размер на дюзата ( )
|60
|Винтова резба
|R 1/8"
|Тегло с опаковката (кг)
|0,122
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