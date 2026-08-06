Rotating wash brush for > 1000 l/h machines, nylon bristles

Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 x 1,5 (сменяема вложка за четка).

Характеристики и предимства
Въртяща се, задвижвана с вода четка за миене
  • Не е необходим допълнителен двигател за задвижване на четката
  • Компактна и лека конструкция.
Найлонова четина
  • Повърхностите се щадят.
Силно механично почистващо действие чрез ротация
  • Много добър ефект от почистването.
  • Малък разход на време в сравнение със стандартните четки за миене.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 1000 - 1300
Материал Найлон
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло (кг) 1
Тегло с опаковката (кг) 1,15
Размери (Д × Ш × В) (мм) 300 x 200 x 100