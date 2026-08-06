Rotating wash brush for > 1000 l/h machines, nylon bristles
Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 x 1,5 (сменяема вложка за четка).
Характеристики и предимства
Въртяща се, задвижвана с вода четка за миене
- Не е необходим допълнителен двигател за задвижване на четката
- Компактна и лека конструкция.
Найлонова четина
- Повърхностите се щадят.
Силно механично почистващо действие чрез ротация
- Много добър ефект от почистването.
- Малък разход на време в сравнение със стандартните четки за миене.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|1000 - 1300
|Материал
|Найлон
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло (кг)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|1,15
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 200 x 100