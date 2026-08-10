Round spray nozzle long L2P Ø4mm
Характеристики и предимства
Дълъг, абразивен контур на струята
- Високата производителност води до лесно отстраняване и на изключително упорити отлагания.
- Много ниска консумация на сгъстен въздух и CO2.
Система за бърза смяна
- Изключително лесна за работа и с варираща настройка.
Здрав, дълготраен дизайн.
- Висококачествен дизайн, изработен от неръждаема стомана и алуминий.
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,16
|Тегло с опаковката (кг)
|0,161
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|237 x 22 x 22
Сфера на приложение
- Почистване на леярски форми и инструменти
- За почистване на машини, компоненти на двигатели, матрици (форми) и уплътнителни повърхности
- За почистване на градински инструменти и роботизирани косачки