Round spray nozzle long L2P Ø4mm

Характеристики и предимства
Дълъг, абразивен контур на струята
  • Високата производителност води до лесно отстраняване и на изключително упорити отлагания.
  • Много ниска консумация на сгъстен въздух и CO2.
Система за бърза смяна
  • Изключително лесна за работа и с варираща настройка.
Здрав, дълготраен дизайн.
  • Висококачествен дизайн, изработен от неръждаема стомана и алуминий.
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,16
Тегло с опаковката (кг) 0,161
Размери (Д × Ш × В) (мм) 237 x 22 x 22
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Почистване на леярски форми и инструменти
  • За почистване на машини, компоненти на двигатели, матрици (форми) и уплътнителни повърхности
  • За почистване на градински инструменти и роботизирани косачки