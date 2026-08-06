Съединител -2xM22x1,5

Адаптер 9 за свързване на нов маркуч с нов маркуч

Месингов двоен конектор за свързване и удължаване на маркучи за високо налягане. С гумена защита. Съединител: 2x M 22 x 1,5 m.

Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,2
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