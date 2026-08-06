Сферичен кран

TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.

Спецификации

Технически данни

Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Свързваща резба M 22
Тегло с опаковката (кг) 0,938

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Сфера на приложение
  • Перфектна за почистване на фасади и соларни панели