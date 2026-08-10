Щипка за рамка на моп
Осигурителен клипс за държач за моп.
Спецификации
Технически данни
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,003
|Тегло с опаковката (кг)
|0,055
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|20 x 20 x 5
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване