Щипка за рамка на моп

Осигурителен клипс за държач за моп.

Спецификации

Технически данни

Тегло без аксесоари (кг) 0,003
Тегло с опаковката (кг) 0,055
Размери (Д × Ш × В) (мм) 20 x 20 x 5
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване