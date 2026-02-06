Сменяема приставка за кола и велосипед за WB 130

Перфектно почистване на автомобили и мотоциклети: Сменяемата микрофибърна приставка за кола и велосипед за въртящата се четка WB 130.

Иновативната приставка за четка за пране, изработена от мек микрофибър, се прикрепя към диска на четката със закопчалка на кукичка и може да се пере отделно в пералня при температура до 60 °C. Сменяемата приставка за кола и велосипед за въртящата се четка за миене WB 130 е особено подходяща за нежно почистване на автомобили и мотоциклети.

Характеристики и предимства
Иновативно закрепване с велкро
  • Машинно пране до 60 ° C.
  • Приставката е готова за употреба отново, бързо и без големи усилия.
Особено нежно почистване
  • Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Допълнителни аксесоари
  • Повече гъвкавост за въртящата се четка WB 130.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 75 % полиестер, 25 % полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 0,076
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,106
Размери (Д х Ш х В) (мм) 119 x 119 x 52
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди