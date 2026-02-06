Сменяема приставка за кола и велосипед за WB 130
Перфектно почистване на автомобили и мотоциклети: Сменяемата микрофибърна приставка за кола и велосипед за въртящата се четка WB 130.
Иновативната приставка за четка за пране, изработена от мек микрофибър, се прикрепя към диска на четката със закопчалка на кукичка и може да се пере отделно в пералня при температура до 60 °C. Сменяемата приставка за кола и велосипед за въртящата се четка за миене WB 130 е особено подходяща за нежно почистване на автомобили и мотоциклети.
Характеристики и предимства
Иновативно закрепване с велкро
- Машинно пране до 60 ° C.
- Приставката е готова за употреба отново, бързо и без големи усилия.
Особено нежно почистване
- Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Допълнителни аксесоари
- Повече гъвкавост за въртящата се четка WB 130.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|75 % полиестер, 25 % полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,076
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,106
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|119 x 119 x 52
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди