Иновативната приставка за четка за пране, изработена от мек микрофибър, се прикрепя към диска на четката със закопчалка на кукичка и може да се пере отделно в пералня при температура до 60 °C. Сменяемата приставка за кола и велосипед за въртящата се четка за миене WB 130 е особено подходяща за нежно почистване на автомобили и мотоциклети.