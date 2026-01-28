Сменяема универсална приставка за WB 130

Идеална за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса: Сменяемата универсална приставка за въртящата се четка WB 130.

Прозрачните влакна на приставката могат да се използват навсякъде в изключително широк спектър от задачи за почистване. Сменяемата универсална приставка за въртящата се четка за миене WB 130 е идеално подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.

Характеристики и предимства
Меки прозрачни косми
  • Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Универсално приложение
  • За всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Допълнителни аксесоари
  • Повече гъвкавост за въртящата се четка WB 130.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,075
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,105
Размери (Д х Ш х В) (мм) 113 x 113 x 46
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Зимни градини
  • Гаражни врати
  • Щори/ролетни щори
  • Елементи на екрана за поверителност
  • Балконни облицовки
  • Первази