Сменяема универсална приставка за WB 130
Идеална за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса: Сменяемата универсална приставка за въртящата се четка WB 130.
Прозрачните влакна на приставката могат да се използват навсякъде в изключително широк спектър от задачи за почистване. Сменяемата универсална приставка за въртящата се четка за миене WB 130 е идеално подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Характеристики и предимства
Меки прозрачни косми
- Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Универсално приложение
- За всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Допълнителни аксесоари
- Повече гъвкавост за въртящата се четка WB 130.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,075
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,105
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|113 x 113 x 46
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Зимни градини
- Гаражни врати
- Щори/ролетни щори
- Елементи на екрана за поверителност
- Балконни облицовки
- Первази