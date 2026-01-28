Прозрачните влакна на приставката могат да се използват навсякъде в изключително широк спектър от задачи за почистване. Сменяемата универсална приставка за въртящата се четка за миене WB 130 е идеално подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.