Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 1"
Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 1“, стока на метър.
Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за маркучи 1“. Подходящ за свързване към смукателен маркуч, стока на метър, за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване. Включва скоба за маркуч.
Характеристики и предимства
Обратен клапан
- Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване.
За свързване към смукателен маркуч, стока на метър
- За индивидуално изработване на гарнитура за смукателен маркуч
Спецификации
Технически данни
|Размери
|Подходящ за 1 " маркучи
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,08
|Тегло с опаковката (кг)
|0,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 142 x 40
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.