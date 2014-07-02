Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за маркучи 1“. Подходящ за свързване към смукателен маркуч, стока на метър, за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване. Включва скоба за маркуч.