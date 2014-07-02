Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 3/4"

Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 3/4“, стока на метър.

Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за маркучи 1“. Подходящ за свързване към смукателен маркуч, стока на метър, за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване. Включва скоба за маркуч.

Характеристики и предимства
Обратен клапан
  • Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване.
За свързване към смукателен маркуч, стока на метър
  • За индивидуално изработване на гарнитура за смукателен маркуч
Спецификации

Технически данни

Размери Подходящ за 3/4" маркучи
Цвят черен
Тегло (кг) 0,077
Тегло с опаковката (кг) 0,097
Размери (Д × Ш × В) (мм) 40 x 146 x 40
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.