Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър с диаметър 1" и обща дължина 25 m за транспортиране и засмукване на вода. Маркучът може да се среже лесно за необходимата индивидуална дължина. Комбиниран със съединителните накрайници на Kärcher и смукателните филтри на Kärcher служи като индивидуална смукателна гарнитура. Подхожда идеално за свързване на потопяеми помпи, градински помпи и потопяеми напорни помпи, както и за сградно водоснабдяване към хидрофори и сградни водопроводни помпени системи.