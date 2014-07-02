Смукателен маркуч
Готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Подходящ и за удължител на смукателна гарнитура или за използване със смукателен филтър.
Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 3/4" и обща дължина 3,5 m за засмукване на вода. Подходящ за директно свързване към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеалният смукателен маркуч за удължаване на смукателна гарнитура или за използване със смукателен филтър. За гореспоменатите помпи, които са оборудвани с присъединителна резба G1 (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Устойчив на вакуум спирален маркуч
- Позволява директното свързване към помпата и освен това може да се използва като удължител на смукателния маркуч. Освен това могат да се включат смукателни филтри, за да се промени функцията на смукателния маркуч в тази на гарнитура на смукателен маркуч.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|3,5
|Диаметър
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,768
|Тегло с опаковката (кг)
|0,863
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|415 x 400 x 55
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.