Смукателен маркуч

Готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Подходящ и за удължител на смукателна гарнитура или за използване със смукателен филтър.

Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 3/4" и обща дължина 3,5 m за засмукване на вода. Подходящ за директно свързване към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеалният смукателен маркуч за удължаване на смукателна гарнитура или за използване със смукателен филтър. За гореспоменатите помпи, които са оборудвани с присъединителна резба G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Устойчив на вакуум спирален маркуч
  • Позволява директното свързване към помпата и освен това може да се използва като удължител на смукателния маркуч. Освен това могат да се включат смукателни филтри, за да се промени функцията на смукателния маркуч в тази на гарнитура на смукателен маркуч.
Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 3,5
Диаметър 3/4″
Цвят черен
Тегло (кг) 0,768
Тегло с опаковката (кг) 0,863
Размери (Д × Ш × В) (мм) 415 x 400 x 55
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.