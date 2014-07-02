Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 3/4" и обща дължина 3,5 m за засмукване на вода. Подходящ за директно свързване към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеалният смукателен маркуч за удължаване на смукателна гарнитура или за използване със смукателен филтър. За гореспоменатите помпи, които са оборудвани с присъединителна резба G1 (33,3 mm).