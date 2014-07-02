Смукателен маркуч FRV 30 ME

5 m удължителен маркуч за FRV 30 MЕ. Включва адаптер за свързване.

0

Спецификации

Технически данни

Цвят сребрист
Тегло с опаковката (кг) 1,073
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти