Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0

Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.

Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher. Маркучът 2,5 m се свързва към устройството с байонетна връзка 2.0 и към аксесоари с връзка с клипс 2.0. И двете 2.0 връзки са съвместими с модели смукачки след 2017 година.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 2,5
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Версия Електропроводим
Връзка от страната на аксесоарите¹⁾ Клип 2.0
Връзка от страната на машината²⁾ Байонет 2.0
Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,674
Тегло с опаковката (кг) 0,692
Размери (Д × Ш × В) (мм) 420 x 370 x 90