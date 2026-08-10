Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0
Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher. Маркучът 2,5 m се свързва към устройството с байонетна връзка 2.0 и към аксесоари с връзка с клипс 2.0. И двете 2.0 връзки са съвместими с модели смукачки след 2017 година.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|2,5
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Версия
|Електропроводим
|Връзка от страната на аксесоарите¹⁾
|Клип 2.0
|Връзка от страната на машината²⁾
|Байонет 2.0
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,674
|Тегло с опаковката (кг)
|0,692
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 370 x 90