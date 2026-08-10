Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, клип 2.0, байонет 2.0

Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.

Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher. Маркучът от 2,5 m се свързва към устройството с байонетна връзка 2.0 и към аксесоари с връзка с клипс 2.0. И двете 2.0 връзки са съвместими с модели прахосмукачки след 2017 година.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 2,5
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Версия Стандартно
Връзка от страната на аксесоарите¹⁾ Клип 2.0
Връзка от страната на машината²⁾ Байонет 2.0
Количество (бр.) 1
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,641
Тегло с опаковката (кг) 0,66
Размери (Д × Ш × В) (мм) 430 x 380 x 90