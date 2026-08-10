Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2.5 m, клип 2.0, байонет 2.0
Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.
Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher. Маркучът от 2,5 m се свързва към устройството с байонетна връзка 2.0 и към аксесоари с връзка с клипс 2.0. И двете 2.0 връзки са съвместими с модели прахосмукачки след 2017 година.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|2,5
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Версия
|Стандартно
|Връзка от страната на аксесоарите¹⁾
|Клип 2.0
|Връзка от страната на машината²⁾
|Байонет 2.0
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,641
|Тегло с опаковката (кг)
|0,66
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 380 x 90