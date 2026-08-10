Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher. 4-метровият маркуч се свързва към устройството с байонетна връзка 2.0 и към аксесоари с връзка с клипс 2.0. И двете 2.0 връзки са съвместими с модели прахосмукачки след 2017 година.