Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher. 4-метровият маркуч се свързва към устройството с байонетна връзка 1.0 и към аксесоари с връзка с клипс 1.0. И двете връзки са съвместими с прахосмукачки до 2016 година. Байонетната връзка 1.0 е еднаква за всички номинални ширини (35, 40 и 50). Адаптерът за NT маркучи с байонетна връзка 1.0 може да се използва за закрепване на всички маркучи с байонетна връзка 1.0, за да се свърже към новата система от аксесоари.