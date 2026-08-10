Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, скоба 1.0, байонет 1.0
Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher. 4-метровият маркуч се свързва към устройството с байонетна връзка 1.0 и към аксесоари с връзка с клипс 1.0. И двете връзки са съвместими с прахосмукачки до 2016 година. Байонетната връзка 1.0 е еднаква за всички номинални ширини (35, 40 и 50). Адаптерът за NT маркучи с байонетна връзка 1.0 може да се използва за закрепване на всички маркучи с байонетна връзка 1.0, за да се свърже към новата система от аксесоари.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|4
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Връзка от страната на аксесоарите¹⁾
|Клип 1.0
|Връзка от страната на машината²⁾
|Байонет 1.0
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,758
|Тегло с опаковката (кг)
|0,758
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 430 x 110