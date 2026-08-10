Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, скоба 1.0, байонет 1.0

Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.

Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher. 4-метровият маркуч се свързва към устройството с байонетна връзка 1.0 и към аксесоари с връзка с клипс 1.0. И двете връзки са съвместими с прахосмукачки до 2016 година. Байонетната връзка 1.0 е еднаква за всички номинални ширини (35, 40 и 50). Адаптерът за NT маркучи с байонетна връзка 1.0 може да се използва за закрепване на всички маркучи с байонетна връзка 1.0, за да се свърже към новата система от аксесоари.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 4
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Връзка от страната на аксесоарите¹⁾ Клип 1.0
Връзка от страната на машината²⁾ Байонет 1.0
Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,758
Тегло с опаковката (кг) 0,758
Размери (Д × Ш × В) (мм) 430 x 430 x 110
Аксесоари