Смукателен маркуч с коляно, NT, DN 35, дължина 2,5 м, клип 1,0, байонет 1,0
Смукателният маркуч с коляно с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателният маркуч с коляно с номинална ширина DN 35 е идеален за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher. Маркучът от 2,5 m се свързва към устройството с байонетна връзка 1.0 и към аксесоари с връзка с клипс 1.0. И двете връзки са съвместими с прахосмукачки до 2016 година. Байонетната връзка 1.0 е еднаква за всички номинални ширини (35, 40 и 50). Адаптерът за NT маркучи с байонетна връзка 1.0 може да се използва за закрепване на всички маркучи с байонетна връзка 1.0, за да се свърже към новата система от аксесоари.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|2,5
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Връзка от страната на аксесоарите¹⁾
|Клип 1.0
|Връзка от страната на машината²⁾
|Байонет 1.0
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,591
|Тегло с опаковката (кг)
|0,65
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 460 x 75
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