Смукателна четка DN35
Въртяща се четка за засмукване (DN 35) с косми от висококачествен синтетичен косъм. Размери на приставката четка: 70 × 45 mm.
Благодарение на въртящата се смукателна четка в DN 35 от Kärcher, ъгълът на наклона на четката може да се адаптира към повърхността, която ще се почиства. Това означава, че засмукващата четка с висококачествен синтетичен косъм разширява възможните приложения на смукачката и подобрява резултата от почистването. Перфектна например за почистване на мебели, стенни облицовки от дърво или естествен камък, както и первази, или също за почистване на фитинги по време на вътрешно почистване на автомобила.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Количество (бр.)
|1
|Широчина (мм)
|70
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,056
|Тегло с опаковката (кг)
|0,056
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 50 x 70
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