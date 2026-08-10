Благодарение на въртящата се смукателна четка в DN 35 от Kärcher, ъгълът на наклона на четката може да се адаптира към повърхността, която ще се почиства. Това означава, че засмукващата четка с висококачествен синтетичен косъм разширява възможните приложения на смукачката и подобрява резултата от почистването. Перфектна например за почистване на мебели, стенни облицовки от дърво или естествен камък, както и первази, или също за почистване на фитинги по време на вътрешно почистване на автомобила.