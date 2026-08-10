Смукателна четка DN35

Въртяща се четка за засмукване (DN 35) с косми от висококачествен синтетичен косъм. Размери на приставката четка: 70 × 45 mm.

Благодарение на въртящата се смукателна четка в DN 35 от Kärcher, ъгълът на наклона на четката може да се адаптира към повърхността, която ще се почиства. Това означава, че засмукващата четка с висококачествен синтетичен косъм разширява възможните приложения на смукачката и подобрява резултата от почистването. Перфектна например за почистване на мебели, стенни облицовки от дърво или естествен камък, както и первази, или също за почистване на фитинги по време на вътрешно почистване на автомобила.

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина (мм) 35
Количество (бр.) 1
Широчина (мм) 70
Цвят черен
Тегло (кг) 0,056
Тегло с опаковката (кг) 0,056
Размери (Д × Ш × В) (мм) 115 x 50 x 70

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