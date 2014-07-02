Смукателна тръба DN 35

Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро смукачки. Идеална за чести приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти.

Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро смукачки. Идеална за чести приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти.

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Количество (бр.) 1
Материал Неръждаема стомана
Дължина (мм) 505
Цвят сребрист
Тегло (кг) 0,25
Тегло с опаковката (кг) 0,251
Размери (Д × Ш × В) (мм) 505 x 37 x 37

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