Смукателна тръба DN 35
Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро смукачки. Идеална за чести приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти.
Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро смукачки. Идеална за чести приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Количество (бр.)
|1
|Материал
|Неръждаема стомана
|Дължина (мм)
|505
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|0,25
|Тегло с опаковката (кг)
|0,251
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|505 x 37 x 37
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