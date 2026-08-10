Смукателна тръба DN35
Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени смукачки NT с един двигател.
Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени смукачки NT с един двигател.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Количество (бр.)
|1
|Материал
|Стомана, хромирана
|Дължина (мм)
|505
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|0,268
|Тегло с опаковката (кг)
|0,273
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|505 x 39 x 39
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