Смукателна тръба DN35

Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени смукачки NT с един двигател.

Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени смукачки NT с един двигател.

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Количество (бр.) 1
Материал Стомана, хромирана
Дължина (мм) 505
Цвят сребрист
Тегло (кг) 0,268
Тегло с опаковката (кг) 0,273
Размери (Д × Ш × В) (мм) 505 x 39 x 39

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