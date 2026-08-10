Spray head HKF 30/14-E

Компактна глава за вътрешно почистване от неръждавейка, за почистване на варели и контейнери с отвори над 65 mm. С впечатляващо ниско тегло и постоянна скорост на въртене чрез ел. двигател.

Компактната глава за вътрешно почистване е идеално пригодена за почистване на вътрешността на резервоари и контейнери с отвор от 65 милиметра или повече. Главата за почистване се задвижва от 24-волтов електродвигател за променлив ток (AC) 50/60 херца. Ниското напрежение от 24 волта осигурява максимална безопасност, когато главата се използва във влажни или мокри зони на приложение. Дюзите се въртят по две оси с постоянна скорост, достигайки до всеки сантиметър от контейнера. Благодарение на теглото от едва 4,9 килограма, няма нужда от допълнителни приспособления за окачване. Работни параметри: до 140 бара, дебит 3000 л/ч и максимална температура на водата от 90 °C. Размери: Общата дължина на главата е 1256 милиметра, а дълбочината на потапяне е 915 милиметра. Главата за вътрешно почистване може да се свърже бързо и лесно към уред за почистване с високо налягане със студена или топла вода (водоструйка или пароструйка) посредством маркуч за високо налягане.

Характеристики и предимства
Spray head HKF 30/14-E: Задвижва се от електродвигател 24 V 50/60 Hz.
Задвижва се от електродвигател 24 V 50/60 Hz.
Постоянна скорост на въртене, независимо от дебита или налягането на водата. 24 V безопасно напрежение Повишена безопасност при работа.
Spray head HKF 30/14-E: Висока гъвкавост
Висока гъвкавост
Бавно въртене и високо работно налягане за оптимален резултат от почистването. Подходяща за дебит на водата до 3000 l/h и високо налягане до 140 бара. Подходяща за вътрешно почистване на варели, както и на средни и по-големи резервоари.
Spray head HKF 30/14-E: Интелигентен дизайн
Интелигентен дизайн
Изключително удобна за оператора и с минимална нужда от поддръжка. Лесно боравене – работа с главата в контейнера с една ръка. Равномерна скорост на въртене за постоянни резултати от почистването.
Конструкция от неръждаема стомана (1.4301)
  • Висококачествен материал за дълъг експлоатационен живот.
  • Подходяща за вода, съдържаща почистващ препарат на Kärcher.
  • Подходяща за температура на водата до 90 °C.
Ниско тегло и компактни размери
  • Универсални и гъвкави приложения.
  • Подходяща за вътрешно почистване на контейнери с отвори от 65 mm нагоре.
  • С тегло от едва 4,9 kg, няма нужда от допълнителни приспособления за окачване.
Спецификации

Технически данни

Връзка високо налягане G3/8″
Задвижване Електрическо
Брой дюзи (бр.) 1 / 4
Дебит (л/ч) 3000
Скорост на въртене (об/мин) 19
Инсталационна дължина (мм) 915
Напрежение (В) 24
Честота (Hz) 50 - 60
Налягане (бар) макс. 140
Отваряне на резервоара (мм) мин. 65
Температура (°C) макс. 90
Тегло (кг) 4,9
Тегло с опаковката (кг) 7,55
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1256
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Подходяща също за почистване на вътрешността на IBC контейнери (резервоари)
  • За вътрешно почистване на резервоари (промишленост, логистика, комунални услуги)
  • За почистване на контейнери/резервоари в хранително-вкусовата, козметичната и химическата промишленост
  • За почистване на контейнери, използвани за транспортиране на химически продукти
  • За почистване на контейнери, използвани за транспортиране на храни
  • За почистване на стационарни контейнери в хранително-вкусовата и химическата промишленост
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