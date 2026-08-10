Spray head HKF 30/14-E
Компактна глава за вътрешно почистване от неръждавейка, за почистване на варели и контейнери с отвори над 65 mm. С впечатляващо ниско тегло и постоянна скорост на въртене чрез ел. двигател.
Компактната глава за вътрешно почистване е идеално пригодена за почистване на вътрешността на резервоари и контейнери с отвор от 65 милиметра или повече. Главата за почистване се задвижва от 24-волтов електродвигател за променлив ток (AC) 50/60 херца. Ниското напрежение от 24 волта осигурява максимална безопасност, когато главата се използва във влажни или мокри зони на приложение. Дюзите се въртят по две оси с постоянна скорост, достигайки до всеки сантиметър от контейнера. Благодарение на теглото от едва 4,9 килограма, няма нужда от допълнителни приспособления за окачване. Работни параметри: до 140 бара, дебит 3000 л/ч и максимална температура на водата от 90 °C. Размери: Общата дължина на главата е 1256 милиметра, а дълбочината на потапяне е 915 милиметра. Главата за вътрешно почистване може да се свърже бързо и лесно към уред за почистване с високо налягане със студена или топла вода (водоструйка или пароструйка) посредством маркуч за високо налягане.
Характеристики и предимства
Задвижва се от електродвигател 24 V 50/60 Hz.Постоянна скорост на въртене, независимо от дебита или налягането на водата. 24 V безопасно напрежение Повишена безопасност при работа.
Висока гъвкавостБавно въртене и високо работно налягане за оптимален резултат от почистването. Подходяща за дебит на водата до 3000 l/h и високо налягане до 140 бара. Подходяща за вътрешно почистване на варели, както и на средни и по-големи резервоари.
Интелигентен дизайнИзключително удобна за оператора и с минимална нужда от поддръжка. Лесно боравене – работа с главата в контейнера с една ръка. Равномерна скорост на въртене за постоянни резултати от почистването.
Конструкция от неръждаема стомана (1.4301)
- Висококачествен материал за дълъг експлоатационен живот.
- Подходяща за вода, съдържаща почистващ препарат на Kärcher.
- Подходяща за температура на водата до 90 °C.
Ниско тегло и компактни размери
- Универсални и гъвкави приложения.
- Подходяща за вътрешно почистване на контейнери с отвори от 65 mm нагоре.
- С тегло от едва 4,9 kg, няма нужда от допълнителни приспособления за окачване.
Спецификации
Технически данни
|Връзка високо налягане
|G3/8″
|Задвижване
|Електрическо
|Брой дюзи (бр.)
|1 / 4
|Дебит (л/ч)
|3000
|Скорост на въртене (об/мин)
|19
|Инсталационна дължина (мм)
|915
|Напрежение (В)
|24
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Налягане (бар)
|макс. 140
|Отваряне на резервоара (мм)
|мин. 65
|Температура (°C)
|макс. 90
|Тегло (кг)
|4,9
|Тегло с опаковката (кг)
|7,55
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1256
Съвместими уреди
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 6/14 -4 Cage ST
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC 60/16 VA
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
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- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SX
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- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
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- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Стари продукти
Сфера на приложение
- Подходяща също за почистване на вътрешността на IBC контейнери (резервоари)
- За вътрешно почистване на резервоари (промишленост, логистика, комунални услуги)
- За почистване на контейнери/резервоари в хранително-вкусовата, козметичната и химическата промишленост
- За почистване на контейнери, използвани за транспортиране на химически продукти
- За почистване на контейнери, използвани за транспортиране на храни
- За почистване на стационарни контейнери в хранително-вкусовата и химическата промишленост