Компактната глава за вътрешно почистване е идеално пригодена за почистване на вътрешността на резервоари и контейнери с отвор от 65 милиметра или повече. Главата за почистване се задвижва от 24-волтов електродвигател за променлив ток (AC) 50/60 херца. Ниското напрежение от 24 волта осигурява максимална безопасност, когато главата се използва във влажни или мокри зони на приложение. Дюзите се въртят по две оси с постоянна скорост, достигайки до всеки сантиметър от контейнера. Благодарение на теглото от едва 4,9 килограма, няма нужда от допълнителни приспособления за окачване. Работни параметри: до 140 бара, дебит 3000 л/ч и максимална температура на водата от 90 °C. Размери: Общата дължина на главата е 1256 милиметра, а дълбочината на потапяне е 915 милиметра. Главата за вътрешно почистване може да се свърже бързо и лесно към уред за почистване с високо налягане със студена или топла вода (водоструйка или пароструйка) посредством маркуч за високо налягане.