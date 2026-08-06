Струйна тръба за почистване на улеи

Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.

Спецификации

Технически данни

Дължина (мм) 960
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,858
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