Струйник

Струйната тръба от 600 мм неръждаема стомана, може да се върти на 360º под налягане за професионални водоструйки. Съвместими: Всички професионални водоструйки на Kärcher

Струйници в различни варианти на дължина, неръждаема стомана с ръчно закрепване с винт. Ергономично оформени за дръжки, за да осигурят оптимално управление и изолация. Въртящ се на 360 ° под налягане.

Характеристики и предимства
Ергономична дръжка за носене
  • Дълъг срок на експлоатация.
  • Издръжлива рамка от стоманени тръби.
Спецификации

Технически данни

Тегло с опаковката (кг) 0,722