Струйник
Струйната тръба от 600 мм неръждаема стомана, може да се върти на 360º под налягане за професионални водоструйки. Съвместими: Всички професионални водоструйки на Kärcher
Струйници в различни варианти на дължина, неръждаема стомана с ръчно закрепване с винт. Ергономично оформени за дръжки, за да осигурят оптимално управление и изолация. Въртящ се на 360 ° под налягане.
Характеристики и предимства
Ергономична дръжка за носене
- Дълъг срок на експлоатация.
- Издръжлива рамка от стоманени тръби.
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|0,722