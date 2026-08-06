Струйник за тоалетни и дъждовни улуци␍

Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улуци и тоалетни.

Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улуци и тоалетни.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,56
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти