Suction tube, T, DN 32, length 500 mm, steel, black, suitable for: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Металната смукателна тръба (DN 32, дължина 0,5 m) с черно пластмасово покритие е подходяща и за допълнително удължаване, напр. при изсмукване на тавани.

Металната смукателна тръба (DN 32, дължина 0,5 m) с черно пластмасово покритие е подходяща и за допълнително удължаване, напр. при изсмукване на тавани.

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ( ) DN 32
Количество (бр.) 1
Материал Стомана
Дължина (мм) 500
Цвят черен
Тегло (кг) 0,236
Тегло с опаковката (кг) 0,245
Размери (Д × Ш × В) (мм) 500 x 32 x 32

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