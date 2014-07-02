Suction tube, T, DN 32, length 500 mm, steel, black, suitable for: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Металната смукателна тръба (DN 32, дължина 0,5 m) с черно пластмасово покритие е подходяща и за допълнително удължаване, напр. при изсмукване на тавани.