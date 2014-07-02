Suction tube, T, DN 32, length 500 mm, steel, black, suitable for: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
Металната смукателна тръба (DN 32, дължина 0,5 m) с черно пластмасово покритие е подходяща и за допълнително удължаване, напр. при изсмукване на тавани.
Металната смукателна тръба (DN 32, дължина 0,5 m) с черно пластмасово покритие е подходяща и за допълнително удължаване, напр. при изсмукване на тавани.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 32
|Количество (бр.)
|1
|Материал
|Стомана
|Дължина (мм)
|500
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,236
|Тегло с опаковката (кг)
|0,245
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 32 x 32
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