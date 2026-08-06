Свързващ маркуч за макара, 1.5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

За свързване към макари за маркуч : маркуч за високо налягане, с връзка M 22 × 1,5 и извита ръчна винтова връзка EASY!Lock. Дължина 1,5 м, подходяща за работно налягане до 400 бара.

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Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 1,5
Свързваща резба 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,714
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