тройна дюза, 028
Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18x1,5.
Ръчно превключваща се тройна дюза. Здрав, дълготраен и нечувствителен на замърсяване. Удобно превключване на струята между точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18 x 1,5.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|300
|Размер на дюзата ( )
|28
|Температура (°C)
|макс. 80
|Свързваща резба
|M 18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,265