тройна дюза, 036

Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.

Ръчно превключваща се тройна дюза. Здрав, дълготраен и нечувствителен на замърсяване. Удобно превключване на струята между точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.

Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 300
Размер на дюзата ( ) 36
Температура (°C) макс. 80
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,315
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