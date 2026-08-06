Тройна дюза с ръчно превключване на дюзата. Здрава, издръжлива и трудна за запушване. Удобен избор на точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). За машини с инжектор плоската струя с ниско налягане е полезна за засмукване и нанасяне на почистващ препарат. Връзка М 18 х 1,5.