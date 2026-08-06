Тройна дюза, 036

Тройна дюза с ръчно превключване на дюзата. Удобно регулиране на пръскането. За машини с инжектор плоската струя с ниско налягане е полезна за засмукване и нанасяне на почистващ препарат. Връзка М 18 х 1,5.

Тройна дюза с ръчно превключване на дюзата. Здрава, издръжлива и трудна за запушване. Удобен избор на точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). За машини с инжектор плоската струя с ниско налягане е полезна за засмукване и нанасяне на почистващ препарат. Връзка М 18 х 1,5.

Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 300
Размер на дюзата ( ) 36
Температура (°C) макс. 80
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 0,278
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