Тройна дюза, 036
Тройна дюза с ръчно превключване на дюзата. Удобно регулиране на пръскането. За машини с инжектор плоската струя с ниско налягане е полезна за засмукване и нанасяне на почистващ препарат. Връзка М 18 х 1,5.
Тройна дюза с ръчно превключване на дюзата. Здрава, издръжлива и трудна за запушване. Удобен избор на точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). За машини с инжектор плоската струя с ниско налягане е полезна за засмукване и нанасяне на почистващ препарат. Връзка М 18 х 1,5.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|300
|Размер на дюзата ( )
|36
|Температура (°C)
|макс. 80
|Свързваща резба
|M 18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,278