тройна дюза, 040

Тройна дюза с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). Бърза смяна на струята със завъртане на дюзата

Практична тройна дюза с различни струи и лесна смяна. П плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40° с ръчно настройване). При водоструйкаи с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18 x 1,5.

Спецификации

Технически данни

Размер на дюзата ( ) 40
Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,41
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