тройна дюза, 040
Тройна дюза с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). Бърза смяна на струята със завъртане на дюзата
Практична тройна дюза с различни струи и лесна смяна. П плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40° с ръчно настройване). При водоструйкаи с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18 x 1,5.
Спецификации
Технически данни
|Размер на дюзата ( )
|40
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|0,41