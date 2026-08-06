Практична тройна дюза с различни струи и лесна смяна. П плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40° с ръчно настройване). При водоструйкаи с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18 x 1,5.