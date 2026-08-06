тройна дюза, 050

Бърза и лесна смяна на струята чрез завъртане на дюзата. Плоска дюза с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25 °), ръчно превключване към плоска струя с ниско налягане (40 °). За машини с разпръсквач плоската струя с ниско налягане се служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. M18 x 1.5 връзка.