тройна дюза, 050
Бърза и лесна смяна на струята чрез завъртане на дюзата. Плоска дюза с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25 °), ръчно превключване към плоска струя с ниско налягане (40 °). За машини с разпръсквач плоската струя с ниско налягане се служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. M18 x 1.5 връзка.
Практична тройна дюза с различни струи и лесна смяна. П плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40° с ръчно настройване). При водоструйкаи с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18 x 1,5.
Спецификации
Технически данни
|Размер на дюзата ( )
|50
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|0,471