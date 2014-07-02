тройна дюза, 050

Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18x1,5.

Ръчно превключваща се тройна дюза. Здрав, дълготраен и нечувствителен на замърсяване. Удобно превключване на струята между точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18 x 1,5.

Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 300
Размер на дюзата ( ) 50
Температура (°C) макс. 80
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 0,273
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