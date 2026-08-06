Ръчно превключваща се тройна дюза. С намалената вероятност за запушване тя е издръжлива и здрава. Удобно превключване на струята между точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). При машини с инжектор плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и нанасяне на почистващ препарат.