Тройна дюза 053, 053

Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При машини с инжектор плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и нанасяне на почистващ препарат.

Ръчно превключваща се тройна дюза. С намалената вероятност за запушване тя е издръжлива и здрава. Удобно превключване на струята между точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). При машини с инжектор плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и нанасяне на почистващ препарат.

Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 300
Размер на дюзата ( ) 53
Температура (°C) макс. 80
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,317
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