Тройна дюза 053, 053
Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При машини с инжектор плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и нанасяне на почистващ препарат.
Ръчно превключваща се тройна дюза. С намалената вероятност за запушване тя е издръжлива и здрава. Удобно превключване на струята между точкова струя с високо налягане (0°), плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°). При машини с инжектор плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и нанасяне на почистващ препарат.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|300
|Размер на дюзата ( )
|53
|Температура (°C)
|макс. 80
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,317