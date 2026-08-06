Тройна дюза, 060
Бърза и лесна смяна на струята чрез завъртане на дюзата. Избор между точкова струя с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25°) с Power дюза и плоска струя с ниско налягане (40°, необходимо е ръчно регулиране). При машини с инжектори плоската струя с ниско налягане се използва за отстраняване и нанасяне на почистващ агент. Връзка M18 x 1.5.
Практичен троен накрайник с различни дюзи, предназначени за бърза и лесна смяна чрез завъртане на дюзата. Включва следните струи: точкова струя с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°, необходимо е ръчно регулиране). За водоструйки с инжектори, плоската струя с ниско налягане за отстраняване и нанасяне на почистващ препарат. Конектор: M18 x 1.5.
Спецификации
Технически данни
|Размер на дюзата ( )
|60
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|0,468