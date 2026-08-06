Тройна дюза, 060

Бърза и лесна смяна на струята чрез завъртане на дюзата. Избор между точкова струя с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25°) с Power дюза и плоска струя с ниско налягане (40°, необходимо е ръчно регулиране). При машини с инжектори плоската струя с ниско налягане се използва за отстраняване и нанасяне на почистващ агент. Връзка M18 x 1.5.