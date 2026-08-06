Тройна дюза, 060

Бърза и лесна смяна на струята чрез завъртане на дюзата. Избор между точкова струя с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25°) с Power дюза и плоска струя с ниско налягане (40°, необходимо е ръчно регулиране). При машини с инжектори плоската струя с ниско налягане се използва за отстраняване и нанасяне на почистващ агент. Връзка M18 x 1.5.

Практичен троен накрайник с различни дюзи, предназначени за бърза и лесна смяна чрез завъртане на дюзата. Включва следните струи: точкова струя с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с ниско налягане (40°, необходимо е ръчно регулиране). За водоструйки с инжектори, плоската струя с ниско налягане за отстраняване и нанасяне на почистващ препарат. Конектор: M18 x 1.5.

Спецификации

Технически данни

Размер на дюзата ( ) 60
Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,468
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