Upholstery nozzle WD/SE
Характеристики и предимства
Подходящ за всички смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Работна ширина (мм)
|117
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,052
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,089
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|110 x 117 x 52
Сфера на приложение
- Багажник
- Задна седалка
- Автомобилни седалки
- Пространство за крака
- Стелки
- Дамаски
- Тапицирани мебели
- Матраци
- Домакински текстил, напр. завеси или калъфки за възглавници