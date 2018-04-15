Upholstery nozzle WD/SE

Характеристики и предимства
Подходящ за всички смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Работна ширина (мм) 117
Цвят черен
Тегло (кг) 0,052
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,089
Размери (Д х Ш х В) (мм) 110 x 117 x 52
Сфера на приложение
  • Багажник
  • Задна седалка
  • Автомобилни седалки
  • Пространство за крака
  • Стелки
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Матраци
  • Домакински текстил, напр. завеси или калъфки за възглавници