Валяк за каменни подове за KFL 1, FCV 2, FCV 3
Лесно почистване на нечувствителни твърди подове и замърсени цепнатини и фуги: с валяка за каменни подове безкабелните прахосмукачки KFL 1, FCV 2 и FCV 3 упоритите петна нямат никакъв шанс.
Валякът за каменни настилки е перфектният аксесоар за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (не е подходящ за чувствителни естествени каменни подове като мрамор или теракота). Съвместим е с безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3. Благодарение на вградените си косъмчета, валякът лесно премахва упоритата мръсотия и кара цепнатините и неравните повърхности отново да заблестят.
Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
- Оптимално отстраняване и събиране на замърсяванията за отлични резултати от почистването.
Интегрирани четки
- За лесното отстраняване на упоритите замърсявания.
- Дори фугите и неравните подове стават искрящо чисти.
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,179
|Тегло с опаковката (кг)
|0,286
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|246 x 136 x 56
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Подово покритие от камък
- Дори упорита мръсотия
- Фуги на плочки