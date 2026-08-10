Валяк за каменни подове за KFL 1, FCV 2, FCV 3

Лесно почистване на нечувствителни твърди подове и замърсени цепнатини и фуги: с валяка за каменни подове безкабелните прахосмукачки KFL 1, FCV 2 и FCV 3 упоритите петна нямат никакъв шанс.

Валякът за каменни настилки е перфектният аксесоар за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (не е подходящ за чувствителни естествени каменни подове като мрамор или теракота). Съвместим е с безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3. Благодарение на вградените си косъмчета, валякът лесно премахва упоритата мръсотия и кара цепнатините и неравните повърхности отново да заблестят.

Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
  • Оптимално отстраняване и събиране на замърсяванията за отлични резултати от почистването.
Интегрирани четки
  • За лесното отстраняване на упоритите замърсявания.
  • Дори фугите и неравните подове стават искрящо чисти.
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,179
Тегло с опаковката (кг) 0,286
Размери (Д × Ш × В) (мм) 246 x 136 x 56
Сфера на приложение
  • Подово покритие от камък
  • Дори упорита мръсотия
  • Фуги на плочки