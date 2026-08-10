Валякът за каменни настилки е перфектният аксесоар за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (не е подходящ за чувствителни естествени каменни подове като мрамор или теракота). Съвместим е с безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3. Благодарение на вградените си косъмчета, валякът лесно премахва упоритата мръсотия и кара цепнатините и неравните повърхности отново да заблестят.