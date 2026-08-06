Верига за CNS 18-30 Battery
Постигайте най-висококачествените срезове всеки път с верижният трион CNS 18-30 Battery с дължина на шината 30 cm. Подмяната е без усилия благодарение на системата за опъване на веригата без инструменти.
Поставянето на веригата на CNS 18-30 Battery на шината с дължина 30 см е бързо и лесно благодарение на системата за опъване без инструменти. Верижният трион постига оптимални характеристики на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Впечатляващо е и ниското ниво на вибрации на веригата с нисък обратен откат.
Характеристики и предимства
Висококачествена верига
- Винаги постигайте най-висококачествените срезове с резачки на Kärcher.
Веригата може да бъде заменена без инструменти
- Подмяната на веригата без усилие.
Нисък обратен откат
- Нисък откат и висока производителност в същото време.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|0,112
|Тегло с опаковката (кг)
|0,134
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 35 x 5
Сфера на приложение
- Рязане на малки дървета
- Клонове
- Дърва за огрев