Верига за CNS 18-30 Battery

Постигайте най-висококачествените срезове всеки път с верижният трион CNS 18-30 Battery с дължина на шината 30 cm. Подмяната е без усилия благодарение на системата за опъване на веригата без инструменти.

Поставянето на веригата на CNS 18-30 Battery на шината с дължина 30 см е бързо и лесно благодарение на системата за опъване без инструменти. Верижният трион постига оптимални характеристики на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Впечатляващо е и ниското ниво на вибрации на веригата с нисък обратен откат.

Характеристики и предимства
Висококачествена верига
  • Винаги постигайте най-висококачествените срезове с резачки на Kärcher.
Веригата може да бъде заменена без инструменти
  • Подмяната на веригата без усилие.
Нисък обратен откат
  • Нисък откат и висока производителност в същото време.
Спецификации

Технически данни

Цвят сребрист
Тегло (кг) 0,112
Тегло с опаковката (кг) 0,134
Размери (Д × Ш × В) (мм) 430 x 35 x 5
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Рязане на малки дървета
  • Клонове
  • Дърва за огрев