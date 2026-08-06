Винтова муфа за уреди за площи и контролери Servo Control

За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолет HD (с винтове за дюзи) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.

Конектор за дюза/винтов конектор за свързване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолета за високо налягане (с конектор за дюза). Конектори: 1x M 22 x 1,5 и 1x M 18 x 1,5.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,281
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