Вложка за дюзата до 1100 l/h - ниско налягане

Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1 100 l/h

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Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,045
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