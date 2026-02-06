VP 135
Характеристики и предимства
Икономия на време
- Без смяна на струйника
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,165
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,235
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|449 x 43 x 43
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Огради
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Площи около дома и градината