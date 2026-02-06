VP 180

Характеристики и предимства
Икономия на време
  • Без смяна на струйника
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,207
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,26
Размери (Д х Ш х В) (мм) 449 x 43 x 43

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Каменни и оградни стени
  • Пътеки около къщата
  • Огради
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Площи около дома и градината