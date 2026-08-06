Технически данни

Цвят черен Тегло (кг) 0,207 Тегло с опаковката (кг) 0,259 Размери (Д × Ш × В) (мм) 449 x 43 x 43

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).