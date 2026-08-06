Въртящ се държач с прахово покритие

Въртящ се държач за стенен монтаж на автоматична макара за маркуч. За максимален радиус на действие и гъвкавост на маркуч за високо налягане. Въртящ се на 120°. Поцинкована стомана.

Въртящ се държач за стенен монтаж на автоматична макара за маркуч. За максимален радиус на действие и гъвкавост на маркуч за високо налягане. Въртящ се на 120°. Поцинкована стомана. Подходящ за 6.392-106.

Спецификации

Технически данни

Тегло с опаковката (кг) 2
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти